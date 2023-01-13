Был турок, теперь испанец: новая любовь Ани Лорак встревожила поклонников

Поклонники рассекретили личность высокого мужчины, который нежно обнимал певицу Ани Лорак на недавнем видео. Выяснилось, что его имя - Исаак Виджраку.

Это тот самый учитель йоги, который помогал исполнительнице пережить развод в 2019 году. Лорак даже вывозила испанского тренера на отдых.

Увидев мужчину, фанаты принялись писать, «кто это чудак». Одна из подписчиц знала ответ и сообщила: «Это ее учитель по йоге».

Первым и единственным мужем Лорак был турок Мурат Налчаджиоглу. В браке с ним, который продлился 10 лет, появилась дочь.

Ранее сообщалось, что бывший муж отобрал у Лорак девочку.