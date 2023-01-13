19:20, 13 января 2023
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Был турок, теперь испанец: новая любовь Ани Лорак встревожила поклонников
Ани Лорак сошлась с мужчиной, который помогал ей пережить развод.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Поклонники рассекретили личность высокого мужчины, который нежно обнимал певицу Ани Лорак на недавнем видео. Выяснилось, что его имя - Исаак Виджраку.
Это тот самый учитель йоги, который помогал исполнительнице пережить развод в 2019 году. Лорак даже вывозила испанского тренера на отдых.
Увидев мужчину, фанаты принялись писать, «кто это чудак». Одна из подписчиц знала ответ и сообщила: «Это ее учитель по йоге».
Первым и единственным мужем Лорак был турок Мурат Налчаджиоглу. В браке с ним, который продлился 10 лет, появилась дочь.
Ранее сообщалось, что бывший муж отобрал у Лорак девочку.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Prozvezd.info
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: