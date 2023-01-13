Экс-супруг Ани Лорак отобрал их общую дочь

На днях Ани Лорак вновь привлекла к себе внимание прессы. Так, в социальной сети девушка поделилась интригующим кадром, которым она намекнула на новые отношения. На снимке певица запечатлена в объятиях высокорослого мужчины, но при этом представлять избранника публике Лорак не стала. Тем не менее информационные поводы вокруг Ани не закончились. Выяснилось, что экс-супруг артистки забрал у нее дочь.

Как оказалось, Ани отправила 11-летнюю Софию с отцом в путешествие по странам Европы. Еще недавно Мурат находился в Швейцарии, а сегодня вместе со своей невесткой и дочерью от Лорак мужчина отправился в сторону Франции. По информации издания «7 дней», девочка находится в прекрасных отношениях с мачехой, поэтому с удовольствием проводит время в новой компании.

Ранее стало известно о трагедии в семье Анны Семенович. Ровно за час до концерта девушка узнала о смерти близкого человека, поэтому едва сдерживала слезы. Подробности читайте в этой статье.