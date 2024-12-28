«Был такой же момент – желание это все закончить»: Милана Тюльпанова сравнила себя с Янисом Тиммой

Модель Милана Тюльпанов сравнила себя с баскетболистом Янисом Тиммой и заявила, что тоже хотела свести счеты с жизнью в браке с футболистом Александром Кержаковым. В эту минуту ей очень помогли близкие люди. Об этом она рассказала в беседе с VOICE.

Общественность была потрясена новостью о смерти бывшего мужа певицы Анны Седоковой. На днях со спортсменом простились в Латвии, но бывшая жена даже не смогла приехать из-за госпитализации.

Милана Тюльпанова вспомнила о своей любовной драме в жизни и заявила, что ее посещали такие же мысли, как у Яниса. Тогда она была в браке с Кержаковым, которого обвиняла в домашнем насилии и изменах.

«Меня триггернула ситуация Яниса и Анны тем, что я вспомнила себя, когда понимала, что старая жизнь разрушена, и впереди новая, но как ее строить, я не знаю. И все люди, которые были мне дороги, они как будто бы ушли. И был такой же момент – желание это всё закончить. У меня даже была предсмертная записка. Это на самом деле всё было», – поделилась Тюльпанова.

Экс-жена футболиста убеждена, что в ситуации с Янисом нет правых и виноватых. Она считает, что человеку необходимо заниматься своим здоровьем, особенно психотерапией. Ей в свое время очень помогли близкие люди, которые не оставляли ее ни на минуту.

«Они были рядом со мной, они меня не отпускали. А во всех остальных случаях это может кончиться трагедией, как и кончилось», – добавила Милана.

Ранее мы писали о том, что полиция проверит Анну Седокову на причастность к смерти Яниса Тиммы.