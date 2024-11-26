Был сложный развод: сын Александра Половцева объяснил, почему экс-жена обвинила его в домогательствах

Сын актера Александра Половцева Степан объяснил поведение бывшей жены Дарьи, которая обвинила его в домогательствах к ребенку и написала заявление в полицию. Он рассказал, что был сложный развод, после которого женщина не хочет давать отцу видеться с сыном.

Об этом сообщает 78.ru.

Также Степан рассказал изданию, что заявление от Дарьи в полицию – демонстрация женской обиды и попытка ограничить общение с сыном.

Напомним, 43-летняя Дарья сообщила, что летом сын находился у отца. Позже мальчик рассказал, будто отец трогал его в интимных местах. Тогда мать разрешила отцу видеться с ребенком только в ее присутствии. Мужчина обратился в суд, чтобы определить порядок общения с сыном.

Мать говорит, что четырехлетний сын боится Половцева. Она хочет, чтобы во всем разобрались правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что она обвинила мужчину в домогательствах к сыну. Половцев утверждал, что лишь усиленно помыл ребенка.