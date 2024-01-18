«Был шанс по имени Алла»: Легостаев вспомнил о покровительстве Пугачевой на «Фабрике звезд»

Певец Константин Легостаев решил вспомнить, как Пугачева помогала ему на «Фабрике звезд»: ее особенное отношение замечали все зрители в 2004 году. Однако исполнитель не осознавал происходящее: артист Филипп Киркоров и стилист Сергей Зверев позже говорили музыканту, что он упустил шанс «по имени Алла». Во время участия в «Фабрике» певица даже устроила ему свидание с девушкой.

Подробностями Легостаев поделился в интервью Яне Чуриковой, опубликованном на ее YouTube-канале.

Пугачева впервые увидела его на прослушивании: тогда же исполнительница заявила, что претенденту не надо проходить второй этап испытаний.

На проекте Примадонна помогала артисту поддерживать отношений с девушкой и устраивала им свидания в гостинице. Однажды чтобы помочь парню встретиться с ней, певица протянула ручку и бумажку со словами: «Кость, напиши мне тональность на бумажке, пожалуйста». В действительности там говорилось: «Напиши мне номер своей Ольги». Пугачева не могла такое спрашивать вслух, так как везде висели микрофоны. Чтобы Легостаев встретился с Ольгой, Пугачева уговорила руководство проекта записывать песню «Расскажи, как любить» в ее студии. В день записи там его ждала Ольга.

«И Алла Борисовна говорит: «Кость, сейчас едем в гостиницу. У вас с Ольгой 3 часа», - вспомнил певец.

По окончании проекта пара поженилась, но брак был недолгим.

Помощь Пугачевой Легостаеву некоторые связывали с его сходством с Сергеем Челобановым, с которым у Примадонны был роман на протяжении четырех лет.

Легостаев не жалеет, что не извлек выгоды из особого отношения Пугачевой: он говорит, что и сейчас бы поступил так же, как тогда.

Некоторые знаменитости упрекали, что он не воспользовался случаем.

«Мне потом сказали Филипп и Зверев: «Кость, какой ты был дурак! У тебя был такой шанс по имени Алла», - вспомнил он слова звезд.

Ранее композитор Раймонд Паулс рассказал, как Пугачева подлизывалась после ссор.