«Был шанс по имени Алла»: Легостаев вспомнил о покровительстве Пугачевой на «Фабрике звезд»
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Певец Константин Легостаев решил вспомнить, как Пугачева помогала ему на «Фабрике звезд»: ее особенное отношение замечали все зрители в 2004 году. Однако исполнитель не осознавал происходящее: артист Филипп Киркоров и стилист Сергей Зверев позже говорили музыканту, что он упустил шанс «по имени Алла». Во время участия в «Фабрике» певица даже устроила ему свидание с девушкой.
Подробностями Легостаев поделился в интервью Яне Чуриковой, опубликованном на ее YouTube-канале.
Пугачева впервые увидела его на прослушивании: тогда же исполнительница заявила, что претенденту не надо проходить второй этап испытаний.
На проекте Примадонна помогала артисту поддерживать отношений с девушкой и устраивала им свидания в гостинице. Однажды чтобы помочь парню встретиться с ней, певица протянула ручку и бумажку со словами: «Кость, напиши мне тональность на бумажке, пожалуйста». В действительности там говорилось: «Напиши мне номер своей Ольги». Пугачева не могла такое спрашивать вслух, так как везде висели микрофоны. Чтобы Легостаев встретился с Ольгой, Пугачева уговорила руководство проекта записывать песню «Расскажи, как любить» в ее студии. В день записи там его ждала Ольга.
«И Алла Борисовна говорит: «Кость, сейчас едем в гостиницу. У вас с Ольгой 3 часа», - вспомнил певец.
По окончании проекта пара поженилась, но брак был недолгим.
Помощь Пугачевой Легостаеву некоторые связывали с его сходством с Сергеем Челобановым, с которым у Примадонны был роман на протяжении четырех лет.
Легостаев не жалеет, что не извлек выгоды из особого отношения Пугачевой: он говорит, что и сейчас бы поступил так же, как тогда.
Некоторые знаменитости упрекали, что он не воспользовался случаем.
«Мне потом сказали Филипп и Зверев: «Кость, какой ты был дурак! У тебя был такой шанс по имени Алла», - вспомнил он слова звезд.
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