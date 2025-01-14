Был с женой и ребенком: старший сын Евгении Добровольской прилетел на прощание с актрисой из Лондона

14 января в Москве состоялась церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской, ушедшей от рака в 60 лет. В МХТ им. А.П. Чехова, где артистка прослужила более 30 лет, собрались четверо ее детей, среди которых был замечен и старший сын знаменитости с семьей. Об этом сообщает StarHit и публикует соответствующие кадры.

На церемонии прощания с Евгенией Добровольской, которой не стало 10 января, собрались близкие, друзья, коллеги и поклонники актрисы. Первым на гражданской панихиде заметили 33-летнего сына артистки от Михаила Ефремова Николая. Многие обратили внимание на то, что молодой человек заметно похудел и осунулся. Следом появились 22-летний сын Ян от союза актрисы с Ярославом Бойко и 15-летняя дочь Анастасия от Дмитрия Мананникова.

Также проститься с актрисой прилетел ее 39-летний сын Степан от первого брака с Вячеславом Барановым. Уже много лет мужчина живет в Лондоне с женой, словацкой моделью Барборой Бедиовой, и сыном Даниилом, который родился в 2021 году. По информации издания, в Москву они прилетели все вместе. Во время панихиды супруга поддерживала сына Евгении Добровольской.

На протяжении всей церемонии дети артистки держались вместе, едва сдерживая эмоции. Сыновья и дочь Евгении Добровольской даже не нашли в себе силы произнести прощальные слова. Братья окружили младшую сестру вниманием, Николай Ефремов держал девочку за руки. Сообщается, что до конца панихиды с наследниками актрисы оставались Константин Хабенский и Ксения Теплова.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По предварительной информации, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии, с которой актриса боролась последний год. В день прощания с артисткой выяснилось, что в 2023 году у нее выявили рак желудка.

Ранее мы писали о том, что Евгения Добровольская повторила судьбу первого мужа Вячеслава Баранова, умершего от рака в хосписе.