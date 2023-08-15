Был против: сын актрисы Юлии Борисовой запрещал ей делать это

Единственный сын актрисы Юлии Борисовой Александр запрещал матери общаться с журналистами и давать интервью. Об этом узнал сайт PROZVEZD.

По информации издания, сын Борисовой, рожденный от директора Театра Вахтангова Исая Спектора, всегда стеной вставал между матерью и прессой. Однажды во время вручения золотой сирени в театре мужчина отгонял камеры от актрисы. Он предупреждал родственницу, что «все это дадут в эфир».

Однако артистка сделала исключение и ответила на несколько вопросов. Журналисты интересовались, любит ли она сирень – символ Театра Вахтангова. Борисова говорила, что это «не самый любимый цветок» - она предпочитает тонкие запахи.

После интервью она подошла и добавила, что любит белую сирень и в целом белые цветы.

Напомним, Борисова скончалась 8 августа. Ей было 98 лет. До этого скончался ее сын Александр – актриса пережила настоящий стресс. Прощание с ней проходило в закрытом режиме – такова была последняя просьба артистки. Она хотела, чтобы на церемонии присутствовала только семья.