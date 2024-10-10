Был подкаблучником: раскрыта новая версия развода Шнурова с четвертой женой

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится после шести лет брака с четвертой женой, дочерью крупного уральского бизнесмена Ольгой Абрамовой. Заседание по делу пройдет 21 октября.

Ольга Шнурова подала иск к Сергею 16 сентября. 3 октября состоялась беседа супругов, а уже 21 октября Фемида рассмотрит дело о разводе. Как отмечает Kp.ru, суд — не районный, поэтому между Шнуровыми не будет крупной дележки имущества.

С Абрамовой рокер сильно изменился, он стал более интеллигентным и начал заниматься политикой. С 2020 года Ольга становится владелицей ООО «Ленинград-продакшн», занимающейся концертной деятельностью коллектива.

Шоумен Стас Барецкий считает, что бизнесвумен взяла в «ежовые рукавицы» мужа и всю его творческую деятельностью.

«Конечно, она заправляла хозяйством. А какой смысл тогда в браке? Мужики не такие собранные. Как любая умная женщина, она вела его дела. Подкаблучником ли он был? В принципе, да. А что такого?», — говорит Барецкий.

С его слов, Шнуров переосмыслит свой творческий путь и будет двигаться дальше. Впереди «Ленинград» ждут лучшие времена, заключил шоумен, намекнув, что коллектив еще удивит россиян и, возможно, даже зарубежных слушателей.

Напомним, на фоне развода музыкант снизил ценник на корпоративы в два раза. Новости о разладе в семье повлияли на спрос.