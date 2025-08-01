Был подавлен: в каком состоянии Дмитрий Дибров после новостей о разводе

Телеведущий Дмитрий Дибров после новостей о разводе был в подавленном состоянии, но смог взять себя в руки. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на свой источник в окружении семьи.

История развода Дмитрия Диброва и его 36-летней супруги Полины продолжает оставаться в центре внимания. СМИ сообщают, что после 16 лет брака женщина ушла к 50-летнему миллиардеру Роману Товстику – другу семьи и отцу шестерых детей, чьему ребенку она сама является крестной матерью. Жена Товстика Елена, узнав об измене, находится в тяжелом эмоциональном состоянии, в то время как ее муж уже подал иск об определении места жительства детей.

По данным журналистов, Дмитрий Дибров, который узнал об измене лишь месяц назад, сейчас находится в Испании, где переосмысливает произошедшее. По информации источников, 65-летний телеведущий внимательно следит за развитием событий. Интересно, что роман Полины и Романа развивался буквально по соседству - бизнесмен снимал дом всего в 500 метрах от особняка Дибровых.

«Если первое время Дима был в подавленном состоянии, то сейчас настроение у него уже хорошее. Он взял себя в руки и смеется над всем этим абсурдом. Он очень иронично реагирует на все повороты этого амурного сюжета», – рассказали близкие телеведущего.

Окружение Диброва резко осудило поступок Полины. Пока Дибров находится за границей, Полина отказалась от комментариев до 10 августа – даты его возвращения.