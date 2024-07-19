«Был почти сердечный приступ»: племянница Ефремова вышла на связь после избиения экс-мужем

Племянница актера Михаила Ефремова Ольга впервые вышла на связь после избиения бывшим мужем Алессандро Сини. В социальных сетях она рассказывала, что мужчина разбил ей голову и похитил их общего сына Арсения. Как оказалось, после этого экс-супругам удалось помириться и уладить все разногласия.

Ольга объяснила, что, сообщая о конфликте с Алессандро, она находилась в очень стрессовом состоянии. У нее случился «сильный психологический срыв». Сейчас ей жаль, что она не смогла справиться с эмоциями.

«Был почти сердечный приступ», - рассказала Ефремова Kp.ru.

После случившегося Ольга прошла курс лечения. На данный момент она находится в процессе реабилитации в Тоскане. Женщина уверена, что сможет со всем справиться.

«Сейчас у меня все хорошо. Уже больше недели я нахожусь в потрясающем месте в Тоскане. Здесь ферма, лошади, гуси, птицы, животные, козы, собаки. И люди просто потрясающие. Сейчас я прохожу своего рода трудотерапию», - поделилась Ольга.

Напомним, что после заявления Ефремовой об избиении ее мама пояснила, что произошло. По ее словам, Ольга приехала к бывшему мужу, чтобы забрать сына на каникулы. Но что-то пошло не так. Подробности женщина не раскрыла.

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