Был первым диктором, который ездил на «Мерседесе»: Владимир Березин рассказал о завистниках Юрия Николаева на ТВ

Далеко не все радовались творческим успехам Юрия Николаева. Об этом заявил телеведущий Виктор Березин в беседе с Ura.ru.

По словам собеседника журналистов, Николаев столкнулся с теневой частью успеха, когда появляются завистники. При этом не завидовать телеведущему было просто нельзя. Березин рассказал, что во время работы не телевидении Юрий Александрович был ярким и привлекал к себе внимание. Чего только стоило его появление на «Мерседесе».

«Юра был успешным, ярким. Николаев, как всегда говорят, был первым диктором, который приезжал на ТВ на „Мерседесе“. Как же можно было не завидовать, когда твой коллега отъезжает на „Мерседесе“ с работы, а ты плетешься на остановку на троллейбусе?» — рассказал Березин.

Николаев ушел из жизни в 76 лет. Долгое время телеведущий боролся с раком кишечника. Помогала ему в этом супруга Элеонора.