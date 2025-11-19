«Был пересолд-аут»: жительница Израиля поделилась впечатлениями от концерта Галкина*

Блогер Алена Ларина поделилась впечатлениями от концерта юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в Израиле. По ее словам, на выступлении был «пересолд-аут».

Соответствующая публикация появилась в соцсетях девушки.

Она опубликовала фото с Галкиным* и кадры с выступления. Под снимками Ларина написала: «Обычные будни в Израиле: с утра на работу, а вечером — на Галкина*».

Блогер сообщила, что на мероприятие раскупили все билеты и даже больше.

«Тот самый концерт, когда был не просто солд-аут, а пересолд-аут. Главное, чтобы всем хватило места», — написала Ларина.

Напомним, Галкин* и певица Алла Пугачева несколько лет не живут в России. Семья уехала с детьми за границу после начала СВО.

Ранее жители Израиля возмутились, что юморист приехал в страну ради заработков. Они отмечали, что у Галкина* «ни стыда, ни совести».

*признан иноагентом на территории РФ