«Был пересолд-аут»: жительница Израиля поделилась впечатлениями от концерта Галкина*
Блогер Алена Ларина поделилась впечатлениями от концерта юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в Израиле. По ее словам, на выступлении был «пересолд-аут».
Соответствующая публикация появилась в соцсетях девушки.
Она опубликовала фото с Галкиным* и кадры с выступления. Под снимками Ларина написала: «Обычные будни в Израиле: с утра на работу, а вечером — на Галкина*».
Блогер сообщила, что на мероприятие раскупили все билеты и даже больше.
«Тот самый концерт, когда был не просто солд-аут, а пересолд-аут. Главное, чтобы всем хватило места», — написала Ларина.
Напомним, Галкин* и певица Алла Пугачева несколько лет не живут в России. Семья уехала с детьми за границу после начала СВО.
Ранее жители Израиля возмутились, что юморист приехал в страну ради заработков. Они отмечали, что у Галкина* «ни стыда, ни совести».
*признан иноагентом на территории РФ