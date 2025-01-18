Был отравлен? Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря SHAMAN

Пресс-секретарь Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, Антон Коробков-Землянский скончался в ноябре 2024 года. Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу и установили причину его смерти.

«Экспертиза проведена», — сказал источник РИА Новости.

Он не уточнил, к какому выводу пришли специалисты. Однако, по данным агентства, причиной смерти Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом.

Напомним, Антон Коробков-Землянский скончался 9 ноября 2024 года. Он находился дома на Проспекте Мира в Москве вместе с женой и детьми. Когда мужчина начал неожиданно задыхаться, супруга попыталась оказать ему помощь, но ни она, ни медики не смогли его реанимировать. Ему было 40 лет.

Ранее Ярослав Дронов признался, что до сих пор не может смириться со смертью друга. Артист вспомнил, что незадолго до трагичных новостей он пообщался с пресс-секретарем. В тот день у них было важное мероприятие, к которому его друг все подготовил.