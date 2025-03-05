«Ничего веселого»: Юлия Меньшова рассказала, почему сильно поправилась

Телеведущая Юлия Меньшова рассказала, как сильно поправилась, бросив курить. Актриса «уперлась и похудела» - видеть себя в другом весе ее раздражало.

Подробностями Меньшова поделилась на «Форуме в большом городе», организованном VK. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Большой труд поддерживать себя в такой форме. Это бешеное усилие чего-то не есть. Я бросила три года назад курить, очень поправилась. Меня это очень раздражало, потому что я на протяжении всей жизни держалась приблизительно одного веса. Но тут я противостоять скачку, который происходит всегда у тех, кто бросает курить, не смогла», - рассказала ведущая.

Она сказала сама себе, что если бросила курить, сможет и похудеть.

«Уперлась и похудела. Это вечная борьба и вечное самоограничение. Ничего веселого в этом нет», - делится Меньшова.

Актриса вспомнила слова балерины Майи Плисецкой, которая на вопрос о своей прекрасной форме говорила: «Сижу не жрамши». Меньшова заявила, что «подписывается под этими словами».