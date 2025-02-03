«Был очень опасный случай»: беременная Федункив едва не пострадала на съемках шоу

Беременная юмористка Марина Федункив едва не пострадала на съемках шоу. Об этом стало известно в эфире «ШБ-шоу».

В 2024 году СМИ рассекретили беременность юмористки на съемках шоу «Первые на деревне». Съемочная команда знала о положении Марины и трепетно к ней относилась. Однако, по воспоминаниям победителя проекта Андрея Савочкина, на площадке произошел случай, который заставил всех обеспокоиться за Марину.

«У нее был большой живот! Там у нас был очень опасный случай на проекте — Мухаммед Биттуев в порыве радости поднял ее на руки, и все ахали, охали, мол, отпусти Марину, ведь у нее дите! Все мы все прекрасно понимали, нам сказали, что она скрывает свое положение. Поэтом мы просто приняли правила игры», — рассказал Андрей.

В конце 2024 года юмористка крестила первенца, но по-прежнему скрывает его от публики.

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