Был очень одинок: родные Талькова не явились в суд на оглашение приговора его убийце

23 апреля в петербургском суде огласили приговор по делу об убийстве артиста Игоря Талькова. Виновным в смерти музыканта признали его бывшего концертного директора Валерия Шляфмана, который сейчас скрывается в Израиле. На итоговом заседании не присутствовали родные певца, а была только друг семьи Ирина Красильникова.

Красильникова назвала Талькова очень одиноким человеком, единственным близким которого была мама. Брат артиста также не явился в суд, а вдова приезжала только один раз, чтобы дать показания.

«Мне не хочется ничего говорить, я не понимаю, почему никто не явился. Что касается того, что Шляфман не получит реального наказания: я отношусь к этому трезво», - пояснила Ирина в разговоре с Kp.ru.

Она была уверена, что дело завершится таким образом. Ирина не верит в большие шансы на экстрадицию, о которых ей говорит следствие.

Близкие Талькова не считают выстрел в музыканта случайным. Красильникова утверждает, что выстрел был предназначен именно певцу. При этом Ирина пыталась добиться перевода Азизы из свидетелей в соучастники убийства, но следствие ответило отказом.

Артист был женат на Татьяне. У супругов родился сын Игорь, которому сейчас уже 43 года.

Напомним, экс-директора знаменитости Валерия Шляфмана заочно приговорили к 13 годам колонии общего режима за убийство Талькова.