«Был нехороший опыт»: Эвелина Бленданс объяснила отказ раскрывать личность нового возлюбленного

Эвелина Бледанс рассказала, почему не хочет раскрывать личность возлюбленного. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Актриса и певица недавно признавалась, что ее сердце занято. Однако о том, кто стал новым избранником знаменитости, она не рассказывает. По словам Бледанс, она пока не будет раскрывать личность мужчины.

«Был нехороший опыт, когда разболтала о своей личной жизни и закончилось все не очень. И сейчас я хоть и не из робкого десятка, но боюсь говорить о своем возлюбленном», — объяснила она.

При этом Бледанс рассказала, что мужчина связан с шоу-бизнесом, но не является знаменитым.

«Скажу только, что мой избранник недалек от моей сферы деятельности, но он не артист. И что рядом с ним я счастлива и удовлетворена во всех отношениях», — добавила она.

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