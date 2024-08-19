«Был моим близким другом»: Владимир Познер прокомментировал смерть ведущего Фила Донахью

Владимир Познер прокомментировал смерть ведущего Фила Донахью. Об этом стало известно из Telegram-канала «Познер Online».

19 августа стало известно о смерти телеведущего, журналиста из США Фила Донахью. Он умер в возрасте 88 лет. Во времена СССР Донахью и Познер работали вместе — они были ведущими телемостов между двумя странами. В начале 90-х они вели программу на кабельном канале CNBC.

Владимир Познер рассказал, что Донахью был для него близким другом.

«У него я научился искусству интервью, благодаря ему я проработал шесть лет на американском ТВ, именно он своим примером показал мне, что есть журналист и в чем его долг», — рассказал он.

По словам журналиста, его коллега был всегда примером для подражания — Донахью боролся с расизмом, антисемитизмом, русофобией.

«Всегда было мало таких людей на телевидении, а сегодня их нет вовсе. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с этим уникальным человеком, ставшим моим другом», — заявил Познер.

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