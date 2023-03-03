«Был лучшим»: дочь Александра Малинина после красивой помолвки рассказала, что случилась беда

Дочь певца Александра Малинина Устинья рассказала о беде в семье после новости о помолвке. Умер ее «лучший друг».

Так девушка назвала питомца по кличке Хосе, который был с ней почти 17 лет. По словам Устиньи Малининой, он «помог ей пройти через школу, переезды, поступление в консерваторию и был лучшим другом» почти 17 лет.

После смерти Хосе у девушки появился котенок по кличке Шелби. 3 марта ему исполнился один год.

«С днем рождения, мой дорогой малыш! Я тебя очень люблю, мой маленький комочек счастья», - написала дочь Малинина в поздравлении коту.

В конце февраля дочь музыканта сообщила, что молодой человек сделал ей предложение. Девушка предъявила кольцо от ухажера, которое, по приблизительным оценкам, стоит более 800 тыс. рублей.

Мать Устиньи Эмма Малинина заявила, что избранник дочери «показал себя». Она охарактеризовала юношу как «надежного». По ее словам, у пары было достаточно времени узнать друг друга и научиться доверять.