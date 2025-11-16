«Был ли он, отец пятерых детей, в себе?»: Виталий Бородин «прошелся» по Кучере, защитившем Диброва в скандале

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин ответил Оскару Кучере, защитившему Дмитрия Диброва после скандала. В своем Telegram-канале политик усомнился, что актер, у которого пятеро детей, «был в себе», когда встал на сторону телеведущего с его «отвратительным видео».

Дмитрий Дибров снова оказался в центре скандала, когда в Сеть попали кадры, на которых он выходит из машины с расстегнутыми штанами вместе с таинственной спутницей. Пара обнялась и отправилась куда-то в неизвестном направлении. По слухам, они приехали на вечеринку откровенного характера. Многие пристыдили шоумена, но Оскар Кучера неожиданно поддержал его. Актер заявил: артист явно не контролировал себя в тот момент, а те, кто слил видео, поступили низко, посмеявшись над чужим «горем».

«Как не стыдно журналистам множить это отвратительное видео? Дима там явно не в себе. И после того, что он пережил, есть от чего быть не в себе. Не он себя снимает. Не он выложил. Выложили мрази. Но еще большие мрази те, кто на этом делает пиар, хохоча над горем человека, попавшего в ужасную ситуацию», — возмутился Оскар Кучера.

Такой жест поддержки не оценил Виталий Бородин, который не считает, что у Дмитрия Диброва действительно произошло «горе». Глава ФПБК резко осудил Оскара Кучеру, который защищает шоумена с непристойностями на публике, имея пятерых детей.

«Удивительно, но „горе“ Диброва, чье отвратительное видео стало его самым популярным шоу, нашло понимание у коллеги по цеху Оскара Кучеры. <…> Это десятый развод — горе? Или мы чего-то не знаем, и Дибров отбивался от врага в окопах? <…> Выходит, мы, указывая на мерзотное видео, по мнению Кучеры, „мрази“. <…> Был ли в себе Кучера, отец пятерых детей, ведущий на федеральном ТВ, который клялся, что «не толерантен», и жаловался на сбитые ценности у молодежи, в себе, когда писал пост в субботу вечером?» — возмутился Виталий Бородин.

Напомним, 25 сентября Дмитрий Дибров развелся с молодой супругой Полиной после 16 лет брака. В окружении пары утверждали, что причиной разрыва стала измена модели с женатым другом семьи Романом Товстиком.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова вступилась за Дмитрия Диброва после скандального видео: «Он же никого не убил. Просто попал в неловкую ситуацию».