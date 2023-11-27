«Был королем»: Владимир Машков рассказал о получении комнаты в Москве
Машков рассказал, что почувствовал себя королем с получением комнаты в Москве.
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Актер Владимир Машков рассказал, что почувствовал себя королем с получением маленькой комнаты в центре Москвы. До этого ему приходилось снимать жилье.
«Когда я учился в Новосибирске, у нас общежития не было, я снимал комнату у бабули. Она сдавала кровать: здесь бабуля, а здесь я… Поэтому, получив в центре Москвы маленькую комнату, для меня это был верх счастья. Я был королем», - вспомнил Машков в большом интервью Пятому каналу.
По словам артиста, его семья не была богатой, но никто не голодал.
«И дома мы никогда не жили богато, но и голодно не жили, потому что меня окружали люди и мои родители», - сказал актер.
Ранее дочь Машкова Мария высказалась об отношениях с отцом. Напомним, длительное время они не поддерживают связь. Несмотря на это, дочь призналась в любви к звездному отцу и выразила надежду на то, что у него все будет хорошо.