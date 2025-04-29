Был «изюминкой» шоу: Роман Постовалов ушел из «Уральских пельменей»

Актер Роман Постовалов, которого зрители называли «изюминкой» «Уральских пельменей», покинул шоу. В новых номерах его нет. Постовалов объяснил причину ухода.

Подробности приводит E1.ru.

«У меня закончился контракт с шоу, а новый не случился», — сообщил актер.

Поклонники попросили вернуть его обратно, оставив соответствующие записи в сообществах «Уральских пельменей». Однако такие интернет-пользователи попадали в черный список. Появились предположения, что для команды это «болезненная тема». Поклонники называли Романа «гениально смешным актером».

Постовалов родился в Кургане, учился в Институте МВД в Екатеринбурге, хотел стать следователем. Позже ушел в творчество, дебютировал в «Уральских пельменях» в 2016 году.

Ранее участник шоу Сергей Исаев высказался о номерах, не попадающих в эфир.