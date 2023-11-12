Был госпитализирован с инсультом: худруку Малого театра Юрию Соломину становится лучше

Актер и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в больнице, куда попал из-за инсульта. Руководитель культурного учреждения Тамара Михайлова рассказала РИА Новости, что в лечении артиста наблюдается положительная динамика.

Сначала улучшений в состоянии народного артиста СССР не наблюдалось. У госпитализированного Соломина не работала рука и нога. Тогда о выписке звездного пациента не было и речи. Теперь же, по словам руководителя Малого театра, ситуация изменилась. По словам Михайловой, врачи оценивают состояние худрука как стабильное. О выписке домой пока рано думать, но зато в скором времени Соломина могут перевести в обычную палату.

«Состояние Юрия Мефодьевича стабильное, даже наметилось улучшение. Врачи сейчас уже думают о том, чтобы перевести Юрия Мефодьевича из реанимации в обычную хорошую палату», — рассказала Михайлова.

Ранее СМИ писали о том, что Юрий Соломин потерял память. Это случилось, когда артиста привезли в реанимацию после инсульта.