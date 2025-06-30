«Был гопником и разгильдяем»: Денис Клявер вспомнил школьные годы

Певец Денис Клявер вспомнил школьные годы и заявил, что был разгильдяем. Поступая в музыкальную школу, он пришел неподготовленным – с первого раза туда не попал, но и в образовательное учреждение брать Клявера после восьми классов обратно не захотели.

Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Я был жутким гопником. Когда я заканчивал восьмилетку, я поступал в музыкальное училище. И нам директор школы говорила, что это наш дом и, если у нас не получилось поступить, то школа ждет нас с распростертыми объятиями», - вспомнил артист.

Однако принять Клявера обратно в школе не захотели. После консультаций с учителями директор отказала Денису в поступлении.

«Я пришел за день до первого сентября в школу, постучал в дверь… Директор сказала: "Клявер?!" Через две минуты она вернулась и сказала: "Категорически нет". Но я, действительно, был разгильдяем. Как любой творческий человек, хотя учителя были замечательные», - поделился исполнитель.

Певец до сих пор поддерживает общение с одноклассниками. В соцсетях у него есть два чата – там взрослые и успешные люди, говорит музыкант.

Ранее он признался, что поменял отношение к изменам. По мнению артиста, предательство случается, если другой человек в чем-то не устраивает.