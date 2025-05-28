«Этот поступок стал для меня большим ударом»: Денис Клявер рассказал о предательстве

Певец Денис Клявер рассказал, как пережил предательство. Звезда признался в интервью сайту «Страсти», что со временем пересмотрел взгляды на измены.

«Вы знаете, чем старше я становлюсь, тем более трезво я отношусь к таким вещам, как измены. Это — выбор каждого человека. Если человек повел себя так, значит, в чем-то ты его не устраивал. Если он изначально был более алчным, то это твоя вина — ты не разобрался в нем. Нельзя винить людей, я считаю, что это неправильно», – порассуждал исполнитель.

Артист отметил, что продолжать быть с человеком, который тебя предал – неэффективно для твоего развития как личности. По словам Дениса, с таким партнером ты уже «не пойдешь в разведку». Сейчас у него не осталось никаких обид.

«Это, конечно, было очень больно и неприятно, потому что при всей своей общительности я всегда был человеком с эмпатией. Все близкие люди знают, что я готов помочь вне зависимости от того, насколько близок мне человек. В моем сердце находится всего несколько человек, и поступок от того, кто был среди этих людей, стал для меня большим ударом. Но, с другой стороны, этот удар очень сильно меня мотивировал», – поделился Клявер.

Певец сейчас счастлив в браке с супругой Ириной и считает, что она – его судьба. По мнению мужчины, они пришли в эти отношения после определенного опыта, поэтому могут правильно оценивать поступки своей второй половинки.

«Секрет нашего счастья в том, что мы действительно две половинки. Иришка — мой самый близкий друг. Мы вместе растем и развиваемся, каждый в своей истории, но при этом максимально совпадаем по многим вопросам. Самое главное — мы уважаем друг друга. Это помогает нашим чувствам не угасать. У нас есть саморазвитие, внимание друг к другу, ежедневные теплые слова и обнимашки. Мы постоянно поддерживаем этот огонек», – рассказал Денис.

Полное интервью с Денисом Клявером об участии в шоу «Сокровища императора», дружбе с певицей Сашей Савельевой и отношении к пластике можно прочитать здесь.