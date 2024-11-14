«Был ершистым и сам вел себя вызывающе»: Соседов высказался о Талькове

Музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на новости о том, что Наташа Королева выступила свидетелем по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Его слова приводит aif.ru.

Исполнительница в 1991 году выступала на концерте в «Юбилейном», где застрелили музыканта. В момент ЧП она пела дуэтом с Игорем Николаевым, а гримерки Королевой и Талькова находились рядом друг с другом. Со сцены она не слышала выстрела и узнала о смерти Талькова лишь из новостей на следующий день.

«Тальков был очень ершистым, он сам вел себя вызывающе. Он был не то чтобы агрессивным, он был непримиримым. Хотя его вызывающее поведение было совершенно немотивированным. О его характере знали все в шоу-бизнесе», — поделился Соседов.

Эксперт также выразил мнение, что убийство Талькова совершил поклонник и директор певицы Азизы Игорь Малахов, который состоял в бандитской группировке.

«Малахов хотел поставить Талькова на место, поменяв их в программе с Азизой. Потому что Азизе делить было с Тальковым нечего. <…> Естественно, Тальков отказал Малахову поменяться с Азизой номерами в программе. И пошла вся эта заваруха…», — высказался музыкальный критик.

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