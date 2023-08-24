«Был договорняк с Пелагеей»: Леонид Агутин раскрыл правду о шоу «Голос»

Леонид Агутин рассказал о договоренностях с Пелагеей на «Голосе», об этом сообщает The Voice со ссылкой на шоу Татьяны Навки «Команда».

В гостях у фигуристки побывал певец и музыкальный продюсер Антон Беляев. Помимо личной жизни, Навка поинтересовалась опытом участия музыканта в «Голосе». В одном из сезонов песенного шоу в дуэтах участвовали два сильных вокалиста - Антон Беляв и Алена Тойминцева. Они были участниками команды Леонида Агутина. Как рассказал певец, он специально не ставит в пары слабого и сильного исполнителя, чтобы зрителям было сложнее определиться с выбором.

Впрочем, в тот раз спасти ситуацию помогла другая наставница шоу, певица Пелагея. Как рассказал Агутин, им удалось договориться о взаимовыгодной схеме.

«Это был договорняк конкретный, мой с Пелагеей. Она пришла и сказала: "У тебя нарисовывается один дуэт, и я чувствую, что ты на распутье. В общем, если вдруг на выход ты отправишь Антона, знай – я сразу заберу". Вот как все на самом деле было», – признался певец.

При этом Беляев и сам позже становился наставником шоу «Голос». Основатель и фронтмен группы Therr Maitz занял красное кресло в 11 сезоне.

Ранее мы писали о том, как Леонид Агутин протянул руку помощи Тото Кутуньо. Итальянский певец потерял свою гитару перед выступлением, тогда российский исполнитель решил отдать ему свой музыкальный инструмент.