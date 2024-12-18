«Был багет, стал батон»: изменившегося Витаса высмеяли после концерта в Китае

В Сети появились кадры с нового выступлениями певца Витаса в Китае. Артист, который еще совсем недавно ужасал фанатов своим внешним видом, заметно помолодел. Он покрасил седые волосы и даже немного похудел. Видео опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».

Осенью 2024 года в пабликах распространились снимки Витаса, на которых его мало кто узнал. На них певец был с седыми волосами и вторым подбородком. И в целом выглядел вокалист «помято». Из-за этого многие поклонники беспокоились, все ли с ним в порядке, и в итоге он решил «омолодиться».

Судя по кадрам с недавнего концерта Витаса он теперь красит волосы, чтобы скрыть седину. Кроме того, он, вероятно, сел на диету, так как на выступлении он был стройнее, чем на фото. К слову, многие фанаты отметили и одежду артиста. С возрастом он не стал меньше любить блестящие наряды и выбрал для выступления пиджак в стразах.

Впрочем, несмотря на то, что выглядит Витас сейчас лучше, многие все равно не довольны его внешностью.

«Как будто разбудили, и он не понял где он», «Был багет, стал батон», «Это я на работе завтра после много пив», - оставили комментарии пользователи.

Ранее Витаса заметили в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова.