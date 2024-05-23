Бьянка рассказала, что бросила мужчину, продавшего машину ради съемок ее клипа. Об этом она призналась в шоу «Личка».

Один из первых возлюбленных певицы решился продать своей Mercedes-Benz, чтобы оплатить Бьянке съемки клипа на песню «Были танцы». Однако вскоре знаменитость бросила молодого человека.

«После этого я стала популярной и бросила его! Ну он без машины, на фиг мне такой нужен?» — рассказала она.

Были в жизни певицы и скупые возлюбленные. По словам знаменитости, у одного из своих бывших она попросила купить гриль, однако столкнулась с требованием заплатить половину суммы.

«Ну я ему говорю: „Слушай, у моих друзей такой гриль, он работает на газу, стоит недорого, 500 долларов“. Это дешево, учитывая, сколько у человека денег. И знаешь, что он мне потом сказал? Давай я половину заплачу, а половину — ты. Я сказала, секса сегодня не будет!» — вспомнила она.

В итоге певица рассталась с молодым человеком. Она также припомнила его подарок на 8 марта — соковыжималку. После расставания мужчина просил прощения у Бьянки, но было уже поздно.

«Сказал, я пошел к психологу, все осознал. Я буду покупать тебе все, что хочешь. Поздняк, чувак, до свидания. Мне уже купили гриль», — рассказала она.

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