Бузова высказалась о внимании Тарасова: «Жена-то ревнует. А мы все знаем, как ты любишь им изменять»

Ольга Бузова пожаловалась на массу сообщений о якобы готовящейся встрече с ее бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Дело в том, что ходят слухи о его появлении в шоу «Новые звезды в Африке».

Телеведущая опровергла информацию, заявив, что «его приход в шоу - неправда!». Также артистка порассуждала, кому нужен хайп на такой новости.

«Дим, а можно придумать что-то более интересное? Использовать меня уже как-то моветон. Жена-то ревнует. А мы все знаем, как ты любишь им изменять», — написала в блоге Бузова.

Бузова добавила, что в шоу на ТНТ и так много интересных событий, поэтому приход Тарасова им и не нужен.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова пошла на решительные действия ради своей беременности.