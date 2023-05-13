Бузова высказалась о внимании Тарасова: «Жена-то ревнует. А мы все знаем, как ты любишь им изменять»
«Жена-то ревнует»: Бузова высказалась о готовящейся встрече с Тарасовым .
Ольга Бузова пожаловалась на массу сообщений о якобы готовящейся встрече с ее бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Дело в том, что ходят слухи о его появлении в шоу «Новые звезды в Африке».
Телеведущая опровергла информацию, заявив, что «его приход в шоу - неправда!». Также артистка порассуждала, кому нужен хайп на такой новости.
«Дим, а можно придумать что-то более интересное? Использовать меня уже как-то моветон. Жена-то ревнует. А мы все знаем, как ты любишь им изменять», — написала в блоге Бузова.
Бузова добавила, что в шоу на ТНТ и так много интересных событий, поэтому приход Тарасова им и не нужен.
Ранее мы писали, что Ольга Бузова пошла на решительные действия ради своей беременности.