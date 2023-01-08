Бузова визжит от радости и готовится рожать ребенка: в 2023 году будет свадьба

Личная жизнь к 37 годам Ольги Бузовой складывается с трудом, однако 2023 год изменит жизнь артистки.

Телеведущая призналась, что готова к рождению детей и свадьбе. Ольга планирует понизить планку в высоких требованиях к мужчинам.

Рождественское гадание предрекло Бузовой изменения. Певица достала три бумажки. Вытащив бумажку о предстоящем замужестве, певица не сдержала эмоций и завизжала от восторга. Среди других предсказаний были путешествия и покупка очередной квартиры.

Ранее мы писали, что Бузова получила блаженство в воде.