15:40, 08 января 2023
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Бузова визжит от радости и готовится рожать ребенка: в 2023 году будет свадьба
Личная жизнь к 37 годам Ольги Бузовой складывается с трудом, однако 2023 год изменит жизнь артистки.
Телеведущая призналась, что готова к рождению детей и свадьбе. Ольга планирует понизить планку в высоких требованиях к мужчинам.
Рождественское гадание предрекло Бузовой изменения. Певица достала три бумажки. Вытащив бумажку о предстоящем замужестве, певица не сдержала эмоций и завизжала от восторга. Среди других предсказаний были путешествия и покупка очередной квартиры.
Ранее мы писали, что Бузова получила блаженство в воде.
Источник фото:freepik
Источник:Комсомольская правда
Автор:Галина СьюТеги:
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