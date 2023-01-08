Бузова получила блаженство в воде

Ольга Бузова пожаловалась подписчикам, что уже вымоталась за январь. Для разгрузки певица выбрала местом отдыха баню.

Вдоволь навернув праздничной еды, телеведущая отправилась в горячую воду. Вместе с ней залез мужчина, после чего он схватил веники, окунул их в воду и начал опрыскивать голову артистки. Бузова получила блаженство.

Правда несколько минут спустя Бузову отправили в ледяную бочку. С криками и стонами певица нырнула, а через секунды выбежала, схватившись за руку мужчины.

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