Бузова намекнула на возвращение телешоу «Вечерний Ургант»
Развлекательная программа ведущего Ивана Урганта пропала с телеэкранов в конце февраля. Тогда сообщалось, что телеканал меняет сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности. Зрители гадали, вернется ли шоу. Недавно Бузова опубликовала любопытное видео, которое заинтересовало поклонников.
Поющая теледива поделилась несколькими роликами из знаменитой студии, где снималась передача «Вечерний Ургант». Она позировала на фоне обоев с характерным для передачи изображением галстука-бабочки. Видео из той же гримерки появилось также у певца Дмитрия Маликова.
«Судя по интерьерам, Бузова с Маликовым снимаются в студии «Вечернего Урганта». Шоу возвращается?» — пишут в Telegram-канале «НеМалахов».
Многие поклонники обрадовались, но некоторые не поверили в это. Они считают, что в этой студии будут снимать новогодний эфир с приглашенными звездами. Один из подписчиков отметил, что здесь же снимают шоу «Мечталлион» на Первом канале.
«Бузова заменит Михееву, та прикидывалась дурой, а это и не надо», «Какая гадость», «В Урганте это была комната гримерка, которая находится в Останкино, он же ее не с собой забрал», «Ну если выйдет эта передача... Тогда я вообще ничего не понимаю. А что? Все возможно», – пишут в комментариях.
Портал «Мослента» обратился за ответом в пресс-службу Первого канала. Там информацию не подтвердили, но и не стали опровергать.
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