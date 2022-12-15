Бузова намекнула на возвращение телешоу «Вечерний Ургант»

Развлекательная программа ведущего Ивана Урганта пропала с телеэкранов в конце февраля. Тогда сообщалось, что телеканал меняет сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности. Зрители гадали, вернется ли шоу. Недавно Бузова опубликовала любопытное видео, которое заинтересовало поклонников.

Поющая теледива поделилась несколькими роликами из знаменитой студии, где снималась передача «Вечерний Ургант». Она позировала на фоне обоев с характерным для передачи изображением галстука-бабочки. Видео из той же гримерки появилось также у певца Дмитрия Маликова.

«Судя по интерьерам, Бузова с Маликовым снимаются в студии «Вечернего Урганта». Шоу возвращается?» — пишут в Telegram-канале «НеМалахов».