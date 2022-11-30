Ольга Бузова поехала на свидание в образе путаны

Телеведущая Ольга Бузова продолжает экспериментировать с образами. Выходит это у звезды год от года всё менее удачно.

Времена, когда Оля могла появиться на церемонии вручения музыкальных наград почти полностью без одежды остались позади.

Наряды певицы пестрят пошлостью, и нередко становятся поводом для насмешек, поэтому единственный выход для Бузовой - каждый день перед выходом из дома... входить в образ.

В этот раз королева шоу "Дом-2", до сих пор незамужняя Ольга решила примерить на себе, пожалуй самый странный для 2022 года лук.

Красные сапоги выше колена в сочетании с ярко-красным искусственным полушубком - непростительно вульгарное сочетание этого сезона даже для таких смелых девушек, как она.

Фотографию шоу-герл подписала вопросом: "Ну как вам?"

Мы не против.

Но не настолько.