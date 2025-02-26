Бузова была права: проект Тарасова, который его экс-жена называла сомнительным, провалился

Проект футболиста Дмитрия Тарасова терпит крах. Несколько лет назад он создал команду в футбольной медийной лиге с рэпером T-killah. Однако недавно стало известно, что спонсоры отказались от ее финансирования.

Спортивный журналист Дмитрий Егоров в личном блоге отметил – проект требовал огромных вложений, на которые, вероятно, создатели были не готовы. Пока неизвестно, будет ли пытаться Тарасов как-то реабилитировать команду.

«Затраты оказались слишком крупными. Но, я уверен, Саня T-killah, Дмитрий Тарасов, а также их команда не пропадут. Продавать они умеют. Но название у клуба будет уже третьим в истории. Если будет. Хорошо это или плохо — вам решать», - отметил журналист.

К слову, именно этот проект Дмитрия его бывшая жена Ольга Бузова отказалась продвигать. Она называла его сомнительным и не верила в успех. Телеведущая обращалась к Тарасову и просила больше не пиарить свои идеи на ее имени.

Ранее жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко намекнула на пятую беременность.