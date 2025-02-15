«Бумеранг уже потихонечку разворачивается»: Юлия Снигирь ответила на критику отношений с Евгением Цыгановым

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь высказалась о критике в свой адрес после начала отношений с Евгением Цыгановым. Ради актрисы артист оставил гражданскую жену с семью детьми. В эфире YouTube-шоу «Света вокруг света» артистка ответила хейтерам и заявила, что они сами «притягивают на себя бумеранг».

Юлия Снигирь не скрывает, что даже спустя 10 лет отношений они с Евгением Цыгановым регулярно подвергаются жесткой критике со стороны общественности. Многие считают, что именно из-за актрисы артист ушел из семьи. Однако звезда «Мастера и Маргариты» уверена, что, осуждая их пару, люди «разворачивают» весь негатив на себя.

«В нашей с Женей истории нам часто писали люди: „Бумеранг к вам вернется“. Я очень спокойно на это реагирую, потому что понимаю, что этот человек со временем поймет, что, когда он это пишет, бумеранг уже к нему потихонечку разворачивается. Потому что ты взял и этими словами, этим осуждением на себя притянул этот бумеранг. И вот это железно работает, поэтому я против каких-либо ярлыков», — заявила Юлия Снигирь.

Артистка отметила, что их 8-летний сын Федор прекрасно ладит с детьми Евгения Цыганова от предыдущего брака. Проблема заключается лишь в «разных интересах». Также Юлия Снигирь объяснила, почему их с мужем редко можно увидеть на светских мероприятиях. По словам актрисы, они стараются посвящать все свободное время детям.

Напомним, отношения артистов завязались в 2014 году, когда Евгений Цыганов еще жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, которая ждала от него седьмого ребенка. Это сразу вызвало волну критики в обществе. В 2015 году актер оставил семью, а уже через год женился на Юлии Снигирь. Как утверждал сам Евгений Цыганов, он не бросал ни экс-возлюбленную, ни детей, и поддерживает связь с наследниками и всячески помогает им.

Ранее мы писали о том, что Евгений Цыганов рассказал о конфликтах с Юлией Снигирь на съемках.