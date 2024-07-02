Буланова выдала настоящую внешность Хлебниковой: поклонники переживают за певицу
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Певица Татьяна Буланова снялась вместе с коллегой Мариной Хлебниковой и опубликовала фото в соцсетях. Знаменитости были запечатлены без фотошопа, но с макияжем. Пользователи Сети обратили внимание на внешность Хлебниковой и стали за нее переживать.
После пожара в доме Марина продолжает активно работать и выходить на сцену. Она часто пересекается с коллегами и не против сняться вместе. На новом снимке, который появился в фан-аккаунте Булановой, две артистки позировали вместе. Татьяна была в черном блестящем платье с элегантной прической и демонстрировала подтянутую фигуру. А Марина выбрала для выхода на публику белый костюм – юбку и жакет с воланами. Она была в кроссовках.
Фанаты написали в соцсетях, что Хлебникова сильно изменилась с годами.
«Господи, что с Хлебниковой?», «Марина постарела? Все стареют кроме Татьяны», «Дай Бог здоровья Марине», «Хлебникова старше Тани на четыре года. Выглядят как мама с дочкой», «Марина же перенесла пожар, в больнице лежала! Не надо никого осуждать», «Так себя запустить и главное не стесняется же в люди выходить», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, что певица Татьяна Буланова рассказала об уходе матери. Звезда решила выразить чувства в новой песне и призналась, что родительница была очень творческим человеком.
Также сайт «Страсти» разбирал внешность исполнительницы Марины Хлебниковой с пластическим хирургом. Эксперт в эксклюзивной беседе заявил, что была проведена огромная работа.