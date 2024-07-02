Буланова выдала настоящую внешность Хлебниковой: поклонники переживают за певицу

Певица Татьяна Буланова снялась вместе с коллегой Мариной Хлебниковой и опубликовала фото в соцсетях. Знаменитости были запечатлены без фотошопа, но с макияжем. Пользователи Сети обратили внимание на внешность Хлебниковой и стали за нее переживать.

После пожара в доме Марина продолжает активно работать и выходить на сцену. Она часто пересекается с коллегами и не против сняться вместе. На новом снимке, который появился в фан-аккаунте Булановой, две артистки позировали вместе. Татьяна была в черном блестящем платье с элегантной прической и демонстрировала подтянутую фигуру. А Марина выбрала для выхода на публику белый костюм – юбку и жакет с воланами. Она была в кроссовках.

Фанаты написали в соцсетях, что Хлебникова сильно изменилась с годами.