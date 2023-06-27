Буланова рассказала о судьбе странного свадебного платья, с помощью которого скрыла живот

Певица Татьяна Буланова рассказала о судьбе свадебного платья, которое многие называли «странным». В шоу-бизнесе заговорили, что с помощью наряда артистка скрывала интересное положение.

Буланова призналась, что не ожидала такого ажиотажа вокруг свадьбы. Комментируя слухи, что с помощью платья она скрыла животик, певица сказала: «Выдумка абсолютная. Я не беременна».

Буланова сохранила наряд, в котором выходила замуж третий раз.

«В шкафу висит пока. Я еще не определилась, что с ним делать дальше», - сказала артистка сайту mk.ru и добавила, что не будет делать из него концертный наряд.

Сдать в музей – тоже неподходящий вариант: Буланова не планирует открывать такое учреждение. Поэтому платье продолжит висеть в шкафу, подчеркнула исполнительница.

Она отметила, что слышала разные отзывы о нем: одни критикуют наряд, другие, наоборот, оценивают положительно. Но артистке все равно на мнение окружающих – главное, что платье нравилось ей.

Ранее мы писали, что Буланова взяла фамилию мужа – Валерия Руднева – после свадьбы. В предыдущих двух браках певица этого не делала.