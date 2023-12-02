Буланова назвала самую надоевшую песню из своего репертуара

Певица Татьяна Буланова, чьи песни были настоящими хитами в 90-е, продолжает активно выступать. Несмотря на то, что некоторые композиции ей порядком надоели, она не собирается исключать их из своего репертуара.

Буланова признавалась: не все хиты ее до сих пор радуют. Например, певице надоела композиция «Ясный мой свет», но она продолжает ее исполнять.

«Когда поешь песню почти 30 лет, иногда даже несколько раз в день, она, конечно, надоедает. Но я никогда ее не исключу из уважения к зрителю», — сказала Буланова в интервью aif.ru.

Певица рассказала, что поет эту и другие надоевшие ей хиты ради зрителей. Но от их исполнения она не получает удовольствия.

По ее словам, главный критерий в оценке песен — мнение мужа. Когда композиция ему нравится, она неожиданно для Булановой становится хитом.

Напомним, ранее печальное выражение лица Булановой встревожило фанатов. Исполнительница вышла замуж в начале лета этого года за Валерия Руднева. Несмотря на то, что в паре, кажется, все хорошо, фанаты знаменитости уже пророчат ей скорый развод.