«Буквально вчера»: Татьяна Навка опубликовала видео с Романом Костомаровым

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видео с партнером по танцам на льду Романом Костомаровым. Напомним, спортсмен с начала января находится в больнице и перенес несколько операций по ампутации.

Навка показала их совместное выступление, которое состоялось в 2006 году на Олимпийских играх в Турине – прошло 17 лет.

«Нет у меня ощущения прошедших лет. Да, в жизни, спорте, стране и мире произошли изменения, но когда я вижу этот танец, то ощущение, что это было буквально вчера», - написала спортсменка.

Фигуристка сообщила, что помнит все движения, пластику и «тот непоколебимый их с Ромой настрой на победу».

Навка добавила, что в ходе проката 17 лет назад их пара заняла только второе место, но фигуристы не сомневались, что в итоге будут первыми.

Ранее другой фигурист Евгений Плющенко объяснил, по какой причине не комментирует состояние Костомарова.