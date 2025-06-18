Букет персиковых роз: Павел Прилучный показал, как отмечает запрет на въезд в Латвию

Актер Павел Прилучный вновь отреагировал на введенные против его санкции со стороны Латвии. Прибалтийское государство запретило въезд звезде сериала «Мажор». Однако российскую знаменитость этот факт ни капельки не опечалил.

Прилучный узнал о решении латвийских властей от журналистов. Он в шуточной манере поблагодарил Бога за то, что так произошло. Также Павел отметил, что у него нет никакого имущества в стране.

Сегодня супруга Прилучного Зепюр Брутян выложила в Сети сторис, в которой актер предстал перед подписчиками с букетом персиковых роз. Он в очередной раз пошутил, что таким образом празднует запрет на въезд в Латвию.

Помимо Прилучного запрет коснулся российской телеведущей Екатерины Андреевой. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в личном блоге.