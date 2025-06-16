Актеру Павлу Прилучному и Екатерине Андреевой запретили въезд в Латвию

Актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой запретили въезд в Латвию. Об этом сообщает Министр иностранных дел страны Байба Браже в личном блоге.

По словам Браже, Прилучному нельзя будет приезжать в Латвию неопределенное количество времени. Пока неизвестно, снимут ли с него запрет или нет. Решение было принято в соответствии с латвийским законом об иммиграции. То же касается и Екатерины Андреевой.

К слову, в Сети после этой новости стали подшучивать над Павлом, якобы его внести в «черный список» из-за бывшей жены Агаты Муцениеце. Дело в том, что актриса имеет латвийские корни.

Павел Прилучный и Екатерина Андреева на решение пока никак не отреагировали.

Напомним, что в конце мая этого года власти Латвии запретили въезд в страну актеру Даниле Козловскому. Произошло это после того, как звезда «Экипажа» возобновил карьеру в России и выступил со спектаклями в Москве. Глава ФПБК Виталий Бородин назвал решение иностранного государства «постановкой», которая нужна для обеления репутации Козловского.

Ранее появилась информация, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце обращались за помощью к экстрасенсу.