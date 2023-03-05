Букет цветов от Пугачевой, письма и фото: на могиле Моисеева нашли непонятное

4 марта свой день рождения мог бы отпраздновать Борис Моисеев, однако певец не выдержал третьего инсульта. Чтобы почтить память знаменитости, поклонники и близкие пришли на могилу на Троекуровском кладбище.

Друг и директор певца Сергей Горох, следящий за порядком на могиле, рассказал, какие необычные вещи обычно находит. Часто на могиле можно обнаружить свежие цветы, а также письма с воспоминаниями, записки с пожеланиями и фотографии.

Сергей Горох отметил, что хотел бы установить памятник на могиле Моисеева. На данную идею откликнулись друзья и поклонники, которые хотят помочь финансово.

Отмечается, что Алла Пугачева не смогла приехать на могилу близкого друга. Певица отправила букет цветов.

Ранее мы писали, что концертный директор Бориса Моисеева распродаёт имущество певца.