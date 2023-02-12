«Подмахнул завещание»: концертный директор Бориса Моисеева распродаёт имущество певца

О том, что директор Бориса Моисеева Сергей Горох продает звёздную недвижимость сообщил родной брат певца Марк Толкач.

Сейчас Марку 82 года, однако за имущество брата он готов биться до последнего.

Человек этот (Сергей Горох) просто присвоил себе имущество Бори, – заявляет Толкач в интервью, – думаю, когда Моисеев был в невменяемом состоянии, тот и «подмахнул» завещание.

Непосредственно с содержанием завещания я пока не ознакомлен, - добавил родственник Бориса, - но новости, насколько мне известно, не весёлые: одна квартира Бори в Крылатском уже ушла с молотка.

Напомним, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в московской квартире в возрасте 68 лет.

Об этом СМИ сообщил концертный директор шоумена Сергей Горох.