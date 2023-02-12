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ИХ ШОУБИЗ
18:13, 12 февраля 2023
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«Подмахнул завещание»: концертный директор Бориса Моисеева распродаёт имущество певца

82-летний брат Бориса Мосеева заподозрил концертного директора певца в мошеннической схеме.

Владимир Андреев/ Starface.ru

Фото: фотобанк: Starface.ru

О том, что директор Бориса Моисеева Сергей Горох продает звёздную недвижимость сообщил родной брат певца Марк Толкач.

Сейчас Марку 82 года, однако за имущество брата он готов биться до последнего.

  • Человек этот (Сергей Горох) просто присвоил себе имущество Бори, – заявляет Толкач в интервью, – думаю, когда Моисеев был в невменяемом состоянии, тот и «подмахнул» завещание.

  • Непосредственно с содержанием завещания я пока не ознакомлен, - добавил родственник Бориса, - но новости, насколько мне известно, не весёлые: одна квартира Бори в Крылатском уже ушла с молотка.

Напомним, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в московской квартире в возрасте 68 лет.

Об этом СМИ сообщил концертный директор шоумена Сергей Горох.

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