Будут решать через суд: певец Сергей Жуков пытается вернуть права на песни группы «Руки вверх»

Певец Сергей Жуков подал в суд, чтобы вернуть права на песни группы «Руки вверх». По предварительным данным, это коснется 13 хитов коллектива. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Сергей Жуков планирует добиться возвращения прав на такие песни «Руки вверх», как «Крошка моя», «Чужие губы», «Студент», «Ну где же вы, девчонки», и еще девять композиций.

Как утверждается, песни Сергея Жукова и клавишника Алексея Потехина с конца 90-х юридически принадлежат продюсеру группы Андрею Маликову. Более того, певца даже оштрафовали на 100 тыс. рублей за исполнение хита «Студент». Тогда артист подал в суд на музыкальный лейбл продюсера «Издательство Джем», но проиграл, поскольку представители закона подчеркнули, что именно Андрей Маликов занимался финансированием записей композиций группы, а сами участники коллектива сами отдали права и не оспаривали их в течение 20 лет.

Как уточняет Mash, теперь Сергей Жуков обратился за решением вопроса в Арбитражный суд Москвы.

Ранее мы писали о том, что Сергей Жуков проиграл суд за права на фонограммы песен группы «Руки Вверх».