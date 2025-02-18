«Будут очень уважаемые люди»: Юрий Антонов планирует богато отметить юбилей
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Певец Юрий Антонов заявил, что планирует богато отметить юбилей. 19 февраля ему исполнится 80 лет.
Подробности узнал сайт mk.ru. На вопрос журналистов, как и с кем Антонов отметит праздник, ответил: «Богато! Будет много народу, очень уважаемые люди».
Певец признался, что подарки ему не нужны. Организацию праздника он объяснил желанием отметить серьезную дату и увидеть друзей и приятелей, с которыми знаком много лет.
«Главное, чтобы люди пришли, сели, отдохнули. Мы попоем песни, потанцуем», - поделился планами музыкант.
Он рассказал, что больших концертов из двух отделений почти не дает. Материальной необходимости в этом нет, признается Антонов.
Артист предпочитает корпоративы: говорит, что там меньше приходится петь и все уютно. Последний раз певца приглашали на день рождения некой женщины.
«Я столько красивых женщин уже давно не видел в одном месте. Там было 20–30 красавиц… Они танцевали и 45 минут не садились за стол. Была замечательная атмосфера, на мой взгляд», - вспомнил Антонов.
Ранее певец назвал свой дуэт с артистом Григорием Лепсом самой удачной коллаборацией.