«Будут очень уважаемые люди»: Юрий Антонов планирует богато отметить юбилей

Певец Юрий Антонов заявил, что планирует богато отметить юбилей. 19 февраля ему исполнится 80 лет.

Подробности узнал сайт mk.ru. На вопрос журналистов, как и с кем Антонов отметит праздник, ответил: «Богато! Будет много народу, очень уважаемые люди».

Певец признался, что подарки ему не нужны. Организацию праздника он объяснил желанием отметить серьезную дату и увидеть друзей и приятелей, с которыми знаком много лет.

«Главное, чтобы люди пришли, сели, отдохнули. Мы попоем песни, потанцуем», - поделился планами музыкант.

Он рассказал, что больших концертов из двух отделений почти не дает. Материальной необходимости в этом нет, признается Антонов.

Артист предпочитает корпоративы: говорит, что там меньше приходится петь и все уютно. Последний раз певца приглашали на день рождения некой женщины.

«Я столько красивых женщин уже давно не видел в одном месте. Там было 20–30 красавиц… Они танцевали и 45 минут не садились за стол. Была замечательная атмосфера, на мой взгляд», - вспомнил Антонов.

Ранее певец назвал свой дуэт с артистом Григорием Лепсом самой удачной коллаборацией.