«Хочет показать, что хоть кому-то нужна»: почему Лайма Вайкуле снова проведет фестиваль «Рандеву»

Уехавшая из России Лайма Вайкуле активно готовится к своему традиционному фестивалю «Рандеву» в Юрмале летом 2025 года. В беседе с «Абзацем» продюсер Павел Рудченко объяснил, почему певица до сих пор продолжает ежегодно организовывать мероприятие, от которого терпит убытки.

По мнению музыкального критика, оказавшаяся в забвении в Латвии Лайма Вайкуле за счет своего фестиваля пытается показать, что «хоть кому-то нужна». Павел Рудченко уверен: как и в прошлом году, билеты на «Рандеву» будут раздавать бесплатно из-за низкого спроса. Продюсер назвал мероприятие, организуемое артисткой, «показушным».

«Вайкуле хочет потешить самолюбие, показать, что хоть кому-то нужна. Конечно, опять нагонят полный зал [зрителей с бесплатными билетами]. Определенную феерию ради картинки организаторы сделать смогут. Это показушное мероприятие», — заявил Павел Рудченко.

Собеседник издания не исключил, что в глубине души и сама певица осознает бесперспективность фестиваля. Павел Рудченко считает, что зрители уже потеряли интерес к мероприятию, которое остается неизменным каждый год.

«Вряд ли Вайкуле ждет солд-аута. В первые годы ее еще поддерживали большие имена уехавших артистов. В этом году вряд ли это случится снова. Какую-то копеечку она заработает, иначе бы мероприятие уже схлопнулось», — отметил музыкальный критик.

Традиционный музыкальный фестиваль «Лайма Рандеву» пройдет с 25 по 27 июля 2025 года в Юрмале. Ожидается, что на мероприятии выступят Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ), Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ), Потап и Настя Каменских, а также Верка Сердючка.

Ранее музыкальный критик Владимир Полупанов раскрыл, почему билеты на фестиваль Лаймы Вайкуле плохо продаются.

*признан иноагентом на территории РФ