Будущий муж бросил Анну Семенович и не стал встречать с ней праздники

Певица Анна Семенович рассказала, как встретила Новый год и 1 января. Стало известно, что в праздники она была с друзьями, но с не с будущим мужем.

В соцсетях у Семенович поинтересовались, каким было ее утро 1 января. Артистка рассказала, что она в половину третьего ночи легла спать, так как устала.

«31-го я приехала к друзьям, мы сходили на салют, погуляли за городом и в 2 вернулись домой», - сообщила звезда.

Первое января у Семенович, по ее словам, было «классным».

«Первого мы ели шурпу, пили винишко, на улице сидели, гуляли», - описала Семенович свой день с друзьями после Нового года.

Ранее певица сообщала, что рядом с ней находится мужчина мечты, она счастлива и в 2023 году выйдет замуж.