«Буду только помогать»: Зара заговорила о романах 13-летнего сына

Певица Зара сообщила, что поможет сыну завоевать девушку из-за его скромности. Ее слова передает «7Дней.ru».

Недавно певица поделилась снимком с 13-летним сыном, чем вызвала восторг среди подписчиков. Фолловеры восхитились внешностью подростка и сравнили его с Аленом Делоном. Зара признается, что тоже считает сына привлекательным, а вот сам юноша страдает подростковыми комплексами.

«Он такой скромный, он так в себе сомневается. Он не считает себя привлекательным и полностью погружен в учебу», — рассказала певица прессе.

Несмотря на неуверенность в себе, наследник Зары пользуется популярностью у девушек. Правда пока о серьезных отношениях речь не идет. По словам звездной мамы, она будет рада роману сына и готова помогать ему в любовных делах.

«Если у них будет какая-то симпатия, то я им буду только помогать завоевывать. Я расскажу все секретики», — призналась она.

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