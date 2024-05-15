Виктория Боня заявила, что хочет сделать 11-летней дочери российский паспорт

Блогер Виктория Боня посетила мероприятие в честь 20-летия Ольги Бузовой на телевидении и рассказала журналистам, среди которых был корреспондент сайта «Страсти», что планирует сделать 11-летней дочери Анджелине российское гражданство.

«У меня дочка монегаска, у нее монакский паспорт, у нее нет гражданства России, пока. И я очень хочу сделать ей российский паспорт», - сказала Виктория.

Боня подчеркнула, что как матери гражданки Монако ей не могут запретить вернуться на Лазурный берег. Как пояснила блогер, у нее есть вид на жительство сроком на 10 лет, однако она не смогла вовремя продлить документ, так как улетела в США делать пластическую операцию.

Позже Викторию попросили предоставить квитанции на оплату коммунальных услуг в Монако, однако она не смогла сделать этого, так как последние годы формально проживала на территории Франции.

«Почему я здесь застряла? Потому что с нуля мне нужно получить D-визу, которая рассматривалась шесть месяцев вместо трех. Я муторно-муторно собирала эти документы, и мне ее наконец-то дали. Сейчас я приеду в Монако и получу снова резидентство и раз и навсегда переезжаю уже с территории Франции на территорию Монако», - подчеркнула Боня.